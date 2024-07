Scontro a Treviglio, un’auto si ribalta: feriti due anziani

Una mancata precedenza sarebbe all’origine dell’incidente stradale che martedì pomeriggio, 2 luglio, a Treviglio ha coinvolto un’auto e un monovolume, causando il ferimento dell’uomo di 85 anni che viaggiava insieme alla moglie su una Fiat Panda. L’episodio si è verificato verso le 16,30 in via Pontirolo, il tratto della sp 142 all’incrocio con le vie Ada Negri e Castel Cerreto, punto ritenuto ad alto rischio e spesso teatro di scontri tra veicoli.

La Panda con a bordo i due coniugi di Vaprio d’Adda si è scontrata con un Fiat Doblò e dopo l’impatto si è ribaltata, mentre il monovolume, danneggiato, è rimasto in mezzo alla strada. Gli occupanti dell’auto sono rimasti sempre coscienti, con la donna 80enne che è uscita con le proprie forze dall’abitacolo, mentre per estrarre il marito si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio. Ferito in modo lieve il 65enne conducente del Doblò, visitato poi sul posto dal personale di una delle due autoambulanze, intervenute con l’ausilio dell’automedica. Marito e moglie sono stati poi trasportati con l’autolettiga al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso.