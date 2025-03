Scontro a Verdellino: un’auto si ribalta, 62enne in ospedale

Ancora da definire la dinamica dello schianto

La Fiat Panda si è ribaltata rimanendo appoggiata sul fianco. Il conducente è stato soccorso estratto dall’auto e poi trasportato in ospedale a Zingonia in codice giallo . Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Illeso invece, il 72 enne alla guida dell’altro veicolo coinvolto per cui non si è reso necessario il trasporto in ospedale. La Polizia locale, intervenuta per gli accertamenti, sta anche valutando le immagini delle telecamere presenti in zona per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. I vigili del fuoco sono arrivati per aiutare a estrarre l’uomo dall’auto e per riportare l’auto in sicurezza.