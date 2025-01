Si ferma il bus 30 Grassobbio-Seriate: «Troppe corse vuote, non è sostenibile»

I collegamenti della linea 30

La linea 30 era entrata in attività con grande soddisfazione del sindaco Manuel Bentoglio («istituito finalmente un servizio reclamato dalla popolazione») e dell’assessore alla Mobilità Giovanni Iudica , che per circa due anni avevano bussato ripetutamente a tutte le porte (compresa la Regione Lombardia), avevano avuto decine di incontri, colloqui, riunioni per avviare un servizio di pubblica utilità.

La disponibilità di Atb

E si arriva a questi giorni e alla doccia freddissima del comunicato del sindaco Bentoglio alla cittadinanza in cui informa che «Atb si vede costretta a sospendere il servizio in modo definitivo a partire dal 20 gennaio, con ultimo giorno di funzionamento sabato 18 gennaio. Senza altre proroghe». Decisione confermata anche da Liliana Donato, direttore generale di Atb Mobilità: «La tratta della linea 30, nata in via sperimentale, con l’avvio dell’orario invernale, proprio per studiarne la sostenibilità, non ha purtroppo registrato il numero di utenti sperato dal Comune. Finalizzata con il Comune di Grassobbio e con l’agenzia Tpl (Trasporto pubblico locale), non si sono realizzati i numeri necessari, pochissime persone hanno usufruito del servizio ed è per questo che a malincuore si è giunti a determinare la sospensione delle corse».