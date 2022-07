Siccità, la resa dell’agricoltura bergamasca

Non si semina più: la maggior parte degli agricoltori ha deciso di non procedere con la seconda semina. I pochi che non si arrenderanno, non pianteranno mais, ma altre coltivazioni meno idrovore. «Il quadro generale dell’agricoltura è drammatico – conferma Alberto Brivio, presidente di Coldiretti Bergamo –. Per quanto riguarda il secondo raccolto, molti non hanno seminato. E chi lo ha fatto ha seminato una coltura a minor esigenza di acqua, come il sorgo. Il problema è che la situazione è talmente estrema ed esasperata che con le temperature elevate e la carenza idrica in molti casi la seconda semina non è nemmeno nata o ciò che è nato è bruciato sotto il sole. I pochi che hanno ottenuto qualcosa, hanno una coltura con un valore nutrizionale per gli animali minore rispetto al mais e quindi dovrà comunque integrare il cibo per i propri capi». «Tutti si sono attivati alla ricerca di colture alternative – conclude Brivio –. Chi aveva un minimo di speranza ha provato la seconda semina, ma i riscontri complessivamente non sono positivi. Anzi, si sono dovuti affrontare ulteriori costi di semina per risultati non buoni. In molti hanno preferito quindi non seminare niente. Ci sarà un deficit pesante in termini di produzione di foraggi. Lo sforzo c’è stato nel cercare anche altre culture, ma in questa situazione non è stato premiato nemmeno quello. Si è fatto ogni sforzo possibile, ma non è bastato».