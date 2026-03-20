Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Venerdì 20 Marzo 2026

Spaccio vicino al parco giochi, arrestato 26enne con 50 grammi di cocaina

I CARABINIERI. Ciserano, fermato dai Carabinieri mentre cercava di nascondersi tra le auto: l’area era segnalata dai residenti per movimenti sospetti.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Spaccio vicino al parco giochi, arrestato 26enne con 50 grammi di cocaina

Sorpreso a nascondersi tra le auto con oltre 50 grammi di cocaina nei pressi di un parco giochi. Un 26enne di origine marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel pomeriggio del 17 marzo dai Carabinieri di Zingonia durante un servizio di controllo del territorio.

L’intervento è avvenuto intorno alle 15.30 in via Circonvallazione Nord, zona da tempo sotto osservazione dopo le segnalazioni dei residenti per movimenti sospetti vicino all’area verde frequentata da famiglie e bambini. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato di fuggire, accovacciandosi tra le auto in sosta e cercando di nascondersi lungo il muro perimetrale del parco.

Nel gesto, ha lasciato cadere un pacchetto di sigarette recuperato subito dai militari: all’interno circa 53 grammi di cocaina. Bloccato poco dopo, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e per violazione delle norme sull’immigrazione. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per lui l’obbligo di firma a Fara Gera d’Adda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciserano
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Sociale
Povertà
Questioni sociali (generico)
Carabinieri