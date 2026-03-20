Spaccio vicino al parco giochi, arrestato 26enne con 50 grammi di cocaina
I CARABINIERI. Ciserano, fermato dai Carabinieri mentre cercava di nascondersi tra le auto: l’area era segnalata dai residenti per movimenti sospetti.
Sorpreso a nascondersi tra le auto con oltre 50 grammi di cocaina nei pressi di un parco giochi. Un 26enne di origine marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel pomeriggio del 17 marzo dai Carabinieri di Zingonia durante un servizio di controllo del territorio.
L’intervento è avvenuto intorno alle 15.30 in via Circonvallazione Nord, zona da tempo sotto osservazione dopo le segnalazioni dei residenti per movimenti sospetti vicino all’area verde frequentata da famiglie e bambini. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato di fuggire, accovacciandosi tra le auto in sosta e cercando di nascondersi lungo il muro perimetrale del parco.
Nel gesto, ha lasciato cadere un pacchetto di sigarette recuperato subito dai militari: all’interno circa 53 grammi di cocaina. Bloccato poco dopo, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e per violazione delle norme sull’immigrazione. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per lui l’obbligo di firma a Fara Gera d’Adda.
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