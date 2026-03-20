Spaccio vicino al parco giochi, arrestato 26enne con 50 grammi di cocaina

Sorpreso a nascondersi tra le auto con oltre 50 grammi di cocaina nei pressi di un parco giochi. Un 26enne di origine marocchina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nel pomeriggio del 17 marzo dai Carabinieri di Zingonia durante un servizio di controllo del territorio.

L’intervento è avvenuto intorno alle 15.30 in via Circonvallazione Nord, zona da tempo sotto osservazione dopo le segnalazioni dei residenti per movimenti sospetti vicino all’area verde frequentata da famiglie e bambini. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato di fuggire, accovacciandosi tra le auto in sosta e cercando di nascondersi lungo il muro perimetrale del parco.