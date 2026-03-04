Burger button
Cronaca / Pianura Mercoledì 04 Marzo 2026

Spaccio vicino all’asilo, arrestato pusher a Martinengo

I CONTROLLI. I carabinieri lo sorprendono mentre vende droga nel parcheggio dell’MD di via Piave, a pochi passi dal parco Monte Grappa e dall’asilo: sequestrate dosi di hashish, cocaina e 610 euro in contanti.

A Martinengo i carabinieri hanno arrestato uno spacciatore sorpreso a vendere droga a pochi passi da un asilo. L’operazione è scattata nel pomeriggio del 27 febbraio nel parcheggio del supermercato MD di via Piave, zona ritenuta sensibile per la presenza del parco Monte Grappa e dell’asilo. I militari, impegnati in un servizio di osservazione dopo alcune segnalazioni, hanno notato un 33enne marocchino salire su una Fiat Punto e scambiare droga con il conducente. La perquisizione ha portato al sequestro di 13 grammi di hashish divisi in dosi, 5 grammi di cocaina in 8 involucri e 610 euro in contanti. Contestata anche l’aggravante per lo spaccio vicino a luoghi frequentati da minori. Il giudice ha disposto il divieto di dimora in provincia di Bergamo.

