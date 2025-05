Spari in strada, paura a Romano: fermato un 19enne armato con 71 cartucce

Panico e paura per due giorni consecutivi a Romano di Lombardia. Giovedì 22 maggio, nel pomeriggio, la tranquillità dei residenti è stata scossa da un episodio allarmante : alcuni cittadini hanno segnalato un uomo a bordo di un’auto di grossa cilindrata , che si è sporto

dal finestrino lato passeggero per sparare colpi di pistola in pieno centro urbano.

Non si è trattato di un episodio isolato. Venerdì mattina, nuovi spari sono stati avvertiti in pieno centro storico, causando il panico tra i passanti. La prontezza dei cittadini ha permesso l’immediato intervento del Distretto di Polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale che ha inviato sul posto due pattuglie in emergenza.