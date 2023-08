Spariti dal cantiere gli attrezzi da lavoro. L’appello: «Aiutateci a trovarli»

Un carico piuttosto pesante, tanto che i dipendenti avevano deciso di non scaricarlo, ma questo non ha impedito ai malintenzionati di mettere a segno il colpo. Si tratta di una cassa di circa tre metri cubi in acciaio inox, marcata con un adesivo nero con il nome dell’azienda e contenente attrezzi specifici per la doppia aggraffatura, come pinze per la chiusura e per le tasche, wuko Bender, tassellatori Hilti, avvitatori, trapani ad impulsi e molto altro. Aggeggi che, chi non è del mestiere, nemmeno sa a cosa possano servire. Ed è proprio questo a lasciare amareggiato il titolare René Rustico. «Purtroppo quella dei furti è una piaga che sta affliggendo sempre più il mercato dell’edilizia – commenta –. Immagino che gli oggetti rubati vengano rivenduti in alcuni mercati che si trovano fuori Milano. Il fatto è che questi oggetti, estremamente specifici, vengono utilizzati solo da esperti del settore e durano per una carriera intera. È raro che vengano venduti. Chi li acquista sa che probabilmente provengono da furti. Servirebbe un po’ di solidarietà tra colleghi». E proprio per questo motivo, già nella serata di ieri, Rustico ha pubblicato un annuncio sui social, chiedendo di tenere gli occhi aperti. «Sul mercato questa attrezzatura, usata, non si trova – spiega –. Doveste ricevere offerte, è probabile che gli oggetti in vendita siano i miei. Aiutatemi a recuperarli. Oltre al valore economico, tra i 5mila e i 6mila euro, c’è anche quello affettivo. Mi hanno accompagnato dall’inizio dell’attività».