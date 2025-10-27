Spray urticante a scuola a Treviglio: nove studenti visitati, uno al pronto soccorso

Ancora un episodio di spray urticante in una scuola. Alle 12.30 di lunedì 27 ottobre, una volante della polizia è intervenuta all’istituto scolastico Zenale/Butinone di via Caravaggio a Treviglio, dopo che una studentessa minorenne aveva spruzzato dello spray urticante all’interno dell’edificio.

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, con il personale sanitario che ha visitato nove studenti: tutti lamentavano irritazioni agli occhi e alla gola. Uno di loro è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Gli altri otto sono rientrati in classe senza ulteriori complicazioni.