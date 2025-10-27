Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 27 Ottobre 2025

Spray urticante a scuola a Treviglio: nove studenti visitati, uno al pronto soccorso

L’EPISODIO. Ancora un episodio di spray urticante in una scuola, questa volta a Treviglio all’istituto scolastico Zenale/Butinone di via Caravaggio. Coinvolti nove studenti.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Auto della polizia fuori da una scuola in una foto d’archivio
Auto della polizia fuori da una scuola in una foto d’archivio

Ancora un episodio di spray urticante in una scuola. Alle 12.30 di lunedì 27 ottobre, una volante della polizia è intervenuta all’istituto scolastico Zenale/Butinone di via Caravaggio a Treviglio, dopo che una studentessa minorenne aveva spruzzato dello spray urticante all’interno dell’edificio.

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza, con il personale sanitario che ha visitato nove studenti: tutti lamentavano irritazioni agli occhi e alla gola. Uno di loro è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Gli altri otto sono rientrati in classe senza ulteriori complicazioni.

Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di un gesto accidentale, senza alcuna intenzione da parte della giovane di provocare danni o disagi ai compagni.

