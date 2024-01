Spunta una pistola in stazione: rapinato un giovane sui binari

La rapina

Rintracciati e denunciati

A dare l’allarme è stato, molto scosso, lo stesso rapinato, un diciannovenne che vive in un paese non distante: è riuscito ad allontanarsi e a chiamare il 112, fornendo agli operatori una precisa descrizione dei tre. Alla stazione è così arrivata una volante del polizia di Stato e i tre sono stati individuati, identificati, portati in commissariato e denunciati a piede libero per rapina in concorso. Uno dei tre aveva in effetti addosso uan pistola, che si è però rivelata una scacciacani. I tre avrebbero agito anche sotto l’effetto dell’alcol. Il giovane rapinato non è dovuto ricorrere alle cure mediche ma, sotto choc, è stato supportato anche da altri pendolari che hanno assistito all’episodio.