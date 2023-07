Stop ai passaggi abusivi sui binari, a Romano: Rfi mette le recinzioni

Rfi dice stop all’attraversamento abusivo dei binari a Romano. Nuove rete e palizzata di recinzione per impedire l’attraversamento dei binari in fondo a via Caduti di Nassiriya a Romano. Un intervento messo in atto da parte di Rete ferroviaria italiana per chiudere il varco abusivo di accesso ai binari che viene utilizzato pericolosamente da alcune persone, soprattutto ragazzi per oltrepassare i due binari della linea Milano-Venezia e raggiungere la parte opposta della città.

Le fotografie dei residenti

Un comportamento rischioso documentato anche da alcune foto scattate da residenti nei condomini che fiancheggiano la linea ferroviaria in via Nassiriya. Una zona dove si trova anche un plesso del liceo «Don Milani».

Protezioni ai lati della ferrovia

L’assessore comunale Luca Bettinelli dopo aver ricevuto le segnalazioni e le fotografie aveva sollecitato Rfi perché provvedesse a mettere in sicurezza l’attraversamento abusivo. Anche la Polfer ha compiuto sopralluoghi nella zona. Poi si è proceduto all’avvio dei lavori, ora in corso presso il varco che si trova a ridosso del manufatto del cavalcavia sulla ex strada statale 498.

Qui la mancanza di barriere o il loro danneggiamento ha permesso la realizzazione di un varco utilizzato per oltrepassare i binari. La linea non è certo sottoutilizzata visto che nell’arco delle 24 ore transitano mediamente 160 treni, di cui la metà sono treni cargo in circolazione soprattutto fuori dalle fasce pendolari e di notte.

Con i lavori in corso da parte di Rfi viene realizzata una recinzione sia metallica, sia in cemento, su entrambi i lati della ferrovia.

«La nostra segnalazione e le foto sono almeno servite a qualcosa» è stato il commento di uno dei condomini che ha documentato l’attraversamento dei binari in via Nassiriya.

«Sono soddisfatto dell’intervento di Rfi dopo la nostra segnalazione. Non si è perso del tempo» ha dichiarato l’assessore comunale Luca Bettinelli.

Intervento in stazione

A Romano per i lavori in corso di riqualificazione della stazione ferroviaria che sono in ballo da oltre 3 anni (considerando i due anni di blocco per la pandemia), Rfi ha provveduto al rifacimento totale della recinzione dell’area ferroviaria per tutta la lunghezza dei marciapiedi dell’impianto. Marciapiedi che sono stati innalzati a 55 cm per favorire l’accesso ai treni mentre per l’inizio del prossimo autunno è prevista la posa delle pensiline compresa quella a protezione della sosta dei bus del Tpl e limitrofa al primo binario.

Il piano sicurezza

Il contrasto dell’attraversamento dei binari è uno degli obiettivi primari del piano di sicurezza di Rete ferroviaria italiana insieme ai passaggi a livello che sulla linea della Bassa non esistono più. Secondo i dati di Rfi ogni anno mediamente ci sono 2.600 persone che impropriamente e pericolosamente attraversano i binari della rete.