Strozza, perde il controllo del furgone e finisce fuori strada: ferito un 26enne

Un giovane di 26 anni ha perso il controllo del suo furgone finendo fuori strada nella mattinata di lunedì 11 dicembre a Strozza. Il mezzo si è ribaltato ed è finito lungo un dirupo per cause ancora in via di accertamento. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 in via Trieste e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine insieme ai Carabinieri di Sant’Omobono Terme. I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure al giovane che fortunatamente sta bene e non ha riportato ferite gravi. I Vigili del fuoco, dopo essersi assicurati che il conducente fosse illeso, hanno messo in sicurezza il mezzo.