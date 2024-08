Sventato rave a Fornovo nella serata di Ferragosto: denunciati due giovani milanesi

Le prime persone sono arrivate intorno alle 22 di giovedì 15 agosto e, dopo alcune segnalazioni tramite l’app «YouPol», subito si sono attivate le forze dell’ordine. Sul posto la polizia locale, la polizia e i carabinieri che hanno identificato 53 persone che avevano già raggiunto la zona. Tra cui gli organizzatori: due giovani di 25 e 26 anni , residenti nella provincia di Milano e già noti alle forze dell’ordine per fatti analoghi, deferiti per «invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica».

È stato poi richiesto l’intervento del 118 per una ragazza colta da malore, verosimilmente in stato d’alterazione psicofisica, che si è tuttavia rifiutata di sottoporsi alle cure dei sanitari. Quindi si è proceduto al sequestro degli strumenti utilizzati per la diffusione musicale, compreso il furgone utilizzato per il trasporto e i relativi allestimenti, come previsto dalle normative introdotte dal «Decreto Rave».