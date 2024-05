Tanti amici a Urgnano per l’ultimo saluto a Kevin - Foto

Come alla veglia, in tantissimi ai funerali per il trentunenne morto l’8 maggio a Miami, un mese dopo lo schianto in moto. «Siamo qui per sostenere i familiari di Kevin e continuare a chiedere al Signore il dono della forza e del coraggio. Ci mancano le parole giuste, Signore, questa prova è molto dura per noi, accetta anche il nostro silenzio e le nostre parole di crisi come una preghiera per Kevin, che tu conosci e ami». Queste le parole del parroco di Urgnano, don Stefano Bonazzi, alla veglia.