Task force contro i furti nella Bassa: identificate 120 persone

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto ai furti da parte dei Carabinieri di Treviglio, che nella notte tra il 12 e il 13 marzo hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nella Bassa bergamasca. L’operazione, definita ad «alto impatto», si è svolta dalle 21.30 fino alle prime ore del mattino con l’impiego coordinato di oltre venti militari e numerose autoradio.

Il dispositivo ha previsto pattuglie con vetture d’istituto dislocate sulle principali arterie stradali, affiancate da unità veloci pronte a intervenire in caso di inseguimenti o segnalazioni sospette. Parallelamente è stato attivato anche un monitoraggio più discreto, affidato a militari in abiti civili e auto con targa di copertura, con l’obiettivo di osservare eventuali movimenti sospetti senza destare attenzione.

L’attività si è concentrata in particolare nelle aree di Urgnano e Ghisalba, dove sono stati istituiti posti di controllo mirati, per poi estendersi con pattugliamenti dinamici anche nei comuni di Romano di Lombardia, Treviglio, Cologno al Serio e Fara Olivana con Sola.