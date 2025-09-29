Rapina le poste con un taglierino, uomo bloccato a Dalmine

L’uomo, con un’età intorno ai 50 anni, verso le 18.20 ha minacciato i cassieri, ha scavalcato il bancone e ha portato via 3 mila euro in contanti brandendo contro i dipendenti un taglierino. È stato però bloccato poco dopo mentre era in fuga a piedi: prima è stato inseguito dalle persone che in quel momento si trovavano nell’ufficio postale, poi è stato circondato in attesa che arrivassero i carabinieri di Dalmine che lo hanno arrestato. Fortunatamente la rapina non ha causato alcun ferito.