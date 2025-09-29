Rapina le poste con un taglierino, uomo bloccato a Dalmine
IL CASO. Rapina alle Poste di Dalmine: in via Buttaro intorno alle 18 di lunedì 29 settembre un uomo armato di taglierino è entrato negli uffici con l’intento di razziare il denaro dalle casse.
Dalmine
L’uomo, con un’età intorno ai 50 anni, verso le 18.20 ha minacciato i cassieri, ha scavalcato il bancone e ha portato via 3 mila euro in contanti brandendo contro i dipendenti un taglierino. È stato però bloccato poco dopo mentre era in fuga a piedi: prima è stato inseguito dalle persone che in quel momento si trovavano nell’ufficio postale, poi è stato circondato in attesa che arrivassero i carabinieri di Dalmine che lo hanno arrestato. Fortunatamente la rapina non ha causato alcun ferito.
Uffici chiusi
Gli uffici postali sono stati chiusi per le verifiche del caso, sul luogo della rapina anche il sindaco di Dalmine Francesco Bramani.
Ora le indagini dei carabinieri chiariranno la dinamica del colpo: pare che il 50enne abbia agito da solo. Dalle prime informazioni dovrebbe essere un uomo della provincia di Brindisi: potrebbe essere l’autore di altri colpi simili. I carabinieri, dopo l’arresto, lo hanno trasferito nel carcere di via Gleno.
