Testa: «Mai nulla in cambio». Contatti anche per la Bassa

Non ci sarebbero solo le elezioni in Liguria, ma anche quelle di Treviglio e in Piemonte, nel mirino di Arturo e Maurizio Testa, i fratelli gemelli di Boltiere indagati nell’inchiesta che ha terremotato la Regione Liguria e portato ai domiciliari il presidente Giovanni Toti: martedì 14 maggio i due sono comparsi davanti al giudice di Genova Paola Faggioni. Arturo ha risposto alle domande e chiesto l’attenuazione della misura dell’obbligo di dimora cui è sottoposto con il fratello: «La nostra era solo campagna elettorale. Si dava una mano a raccogliere voti ma non si è mai chiesto in cambio nulla», ha spiegato Arturo Testa, difeso dall’avvocato Stefano Vivi.

Maurizio si è invece avvalso della facoltà di non rispondere ma, difeso dall’avvocato Maurizio Mascio, ha fatto depositare una lettera datata 15 marzo 2007 e firmata da Marta Vincenzi, allora candidato sindaco a Genova (e poi eletta) per il centrosinistra: la missiva era indirizzata alla comunità genovese di Riesi, la cittadina d’origine dei Testa e nella quale i fratelli sono accusati di aver cercato e trovato voti per Toti in cambio di benefici, il tutto con l’aggravante di aver agevolato Cosa nostra. Con la lettera Maurizio Testa ha voluto in pratica sostenere che i rapporti con i riesini li avevano tutti, pure la candidata del centrosinistra nel 2007. La Vincenzi si dice esterrefatta: «Mi fa pena se l’unica cosa che questa persona ha è quella lettera. Io o il mio comitato l’avremo scritta dopo le elezioni. Ma una cosa è ringraziare, un’altra è prendere soldi – spiega –. Ai tempi non c’erano inchieste su infiltrazioni mafiose nel quartiere e anzi quando, anni dopo, si è iniziato a sapere, ho denunciato ma in risposta ho ricevuto solo delle grandi pernacchie. Forse qualcuno avrebbe dovuto indagare meglio». Dalle carte dell’inchiesta emerge poi che i Testa, dopo Genova, si sarebbero interessati anche delle elezioni di Torino e Treviglio. «Già nelle prime fasi successive alle elezioni regionali della Liguria del 20 e 21 settembre 2020, i fratelli Testa si sono interessati a ulteriori tornate elettorali – scrivono gli investigatori –, in particolare a elezioni amministrative comunali a Treviglio, Torino e Genova».

Le elezioni comunali di Treviglio