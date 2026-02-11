Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Tir si ribalta a Bariano, trasportava una bobina da 25 tonnellate -Foto

L’INCIDENTE. Traffico rallentato nella zona nella serata di mercoledì 11 febbraio.

Il Tir ribaltato a Bariano
Il Tir ribaltato a Bariano

Bariano

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 febbraio un camion si è ribaltato sul lato destro: l’ipotesi è che il mezzo si sia inclinato dopo uno sbilanciamento del carico, una bobina da 25 tonnellate.

Il conducente è uscito dall’abitacolo senza conseguenze e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Per il recupero del camion, riportato in posizione con l’aiuto di due gru, si sono registrati rallentamenti alla viabilità: la rotatoria è stata chiusa parzialmente e il traffico ha subito disagi in entrambe le direzioni.

Il camion ribaltato a Bariano nella serata di mercoledì 11 febbraio
Il camion ribaltato a Bariano nella serata di mercoledì 11 febbraio
Il recupero del carico perso dal camion ribaltato a Bariano nella serata di mercoledì 11 febbraio
Il recupero del carico perso dal camion ribaltato a Bariano nella serata di mercoledì 11 febbraio

