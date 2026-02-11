Tir si ribalta a Bariano, trasportava una bobina da 25 tonnellate -Foto

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 febbraio un camion si è ribaltato sul lato destro: l’ipotesi è che il mezzo si sia inclinato dopo uno sbilanciamento del carico, una bobina da 25 tonnellate.

Il conducente è uscito dall’abitacolo senza conseguenze e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Per il recupero del camion, riportato in posizione con l’aiuto di due gru, si sono registrati rallentamenti alla viabilità: la rotatoria è stata chiusa parzialmente e il traffico ha subito disagi in entrambe le direzioni.