Topi a scuola a Osio Sotto, le classi «traslocano» fino a martedì

La scuola primaria «Aldo Moro» di Osio Sotto chiude da giovedì 9 gennaio a martedì 14 gennaio: ci sono i topi e va disinfestata. I 500 alunni, in attesa che nell’edificio scolastico venga completata la necessaria disinfestazione, saranno costretti a fare lezione in luoghi differenti. Quelli individuati ieri in tutta fretta dal Comune sono l’oratorio, il centro sociale Barbisotti e la scuola media.

Dal documento si evince che l’Istituto comprensivo di Osio, appresa la problematica, ne ha informato il Comune che ha poi subito mandato sul posto una ditta per la disinfestazione L’allarme topi è scattato martedì 7 gennaio, al ritorno delle vacanze: in alcune aule scolastiche, infatti, sono stati trovati degli escrementi di roditori. Inizialmente, però, la situazione non era sembrata così grave da richiedere la chiusura della scuola. Lo dimostra la lettera diffusa dalla dirigente scolastica Marastella Zafarana (dalla quale ieri non è stata possibile avere alcun commento) diffusa nel pomeriggio di martedì quando la notizia della presenza di topi nelle classi ha iniziato a rimbalzare fra le chat Whatsapp dei genitori degli alunni. Dal documento si evince che l’Istituto comprensivo di Osio, appresa la problematica, ne ha informato il Comune che ha poi subito mandato sul posto una ditta per la disinfestazione: «La ditta – si legge sulla lettera – ha provveduto a posizionare delle trappole in tutti i luoghi in cui era stata rilevata la presenza di escrementi, ha assicurato che la scuola è in sicurezza e che tornerà la prossima settimana per monitorare la situazione. In tale occasione deciderà se effettuare la disinfestazione, intervento che non è possibile effettuare ora perché occorre prima eliminare la presenza di topi. Ci è stato assicurato che la scuola è agibile e in sicurezza».

Anche se la ditta per la disinfestazione ci ha detto che la chiusura non era necessaria – sostiene Paganini – noi abbiamo preferito decidere diversamente a tutela della salute dei bambini e delle loro famiglie» Mercoledì mattina però, alla scuola, si è tenuto un sopralluogo alla presenza della dirigente, del personale scolastico, di rappresentanti degli uffici comunali e del vicesindaco Fabio Paganini il quale, di fronte al rinvenimento di nuovi escrementi, per motivi di igiene e sicurezza pubblica ha deciso di dare subito il via alla disinfestazione e di disporre contemporaneamente la chiusura dell’edificio scolastico: «Anche se la ditta per la disinfestazione ci ha detto che la chiusura non era necessaria – sostiene Paganini – noi abbiamo preferito decidere diversamente a tutela della salute dei bambini e delle loro famiglie».

Ordinanza urgente