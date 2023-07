Tre mesi fa gli avvelenarono i cani, ora aprono un’area per tutti i Fido

In primavera l’intossicazione e la morte di alcuni cani che avevano ingerito dei bocconi avvelenati lasciati lungo i prati fra Arzago e Casirate aveva indotto i proprietari, che erano soliti ritrovarsi quotidianamente in compagnia per un giro insieme ai rispettivi amici a quattro zampe, a chiedere al Comune di accelerare. Danilo Soave è il presidente di Amici di Dana. «La nostra associazione – dice – prende il nome dal border collie Dana, il primo dei tre cani morti per avvelenamento tre mesi fa. Prima degli avvelenamenti eravamo soliti ritrovarci fra noi proprietari, una dozzina, per portare i nostri cani a spasso nella campagna arzaghese. Dopo gli avvelenamenti molti non sono più venuti. Mi auguro di ritrovarli tutti in questa nuova area, allestita con tanta passione».