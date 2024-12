Treni diretti per il Trentino-Alto Adige, il «regalo» in arrivo per la Bassa

Da domenica 15 dicembre la Bassa e il Trentino-Alto Adige saranno più vicini, grazie al nuovo collegamento Milano Porta Garibaldi-Bolzano, che ha fermate intermedie anche nelle stazioni di Treviglio e di Romano. Il servizio sarà effettuato con un treno giornaliero di andata e di ritorno, senza dover più cambiare convoglio a Verona e a Brescia. Anzi, a Verona Porta Nuova il treno non fermerà proprio.

Dalla Bassa a Bolzano in tre ore e mezza

Il collegamento diretto con treni del trasporto regionale tra Milano e Bolzano e ritorno non è mai esistito in passato. Invece da domenica 15 dicembre, mediamente in 3 ore e mezzo di viaggio, si andrà da Treviglio o Romano a Bolzano e viceversa. «L’istituzione del nuovo servizio è stata voluta dalla Regione Lombardia e dalla Provincia Autonoma di Bolzano», confermano dallo staff dell’assessore regionale ai trasporti Franco Lucente.

Ciò con l’obiettivo di sviluppare le relazioni tra le due regioni, anche con un collegamento diretto di trasporto pubblico. «L’istituzione di questo nuovo treno è una bella notizia – commenta Stefania Bianchini, titolare di un’agenzia di viaggi nel centro storico di Romano –. Oltre alla questione legata ai mercatini natalizi, ci sono persone, specie se non più giovani, che vanno in Alto Adige per l’estate e il dover cambiare treno a Verona, ma anche a Brescia. può creare disagi. Sarebbe bello se venisse ripristinato anche il collegamento diretto tra Romano e Venezia».

Gli orari del nuovo collegamento

Nel dettaglio del nuovo collegamento con l’Alto Adige, nei giorni di sabato e nei festivi il treno partirà da Treviglio per Bolzano alle 7,20, da Romano alle 7,30 per arrivare a Bolzano senza cambi alle 10,57. Il ritorno partirà da Bolzano alle 16,56 per arrivare a Romano alle 19,58 e a Treviglio alle 20,09.

Stessi orari per le due fermate nella Bassa anche nei giorni feriali escluso il sabato, con qualche minima differenza per gli orari di alcune altre fermate. Che sono Milano Lambrate, Pioltello, Chiari, Rovato, Brescia, Desenzano, Peschiera, Rovereto, Trento, Mezzocorona e Ora. Oltre al collegamento diretto con l’Alto Adige, il nuovo treno rafforza anche il servizio con il lago di Garda, meta di un turismo ferroviario in crescita.

Trento, Bolzano, ma anche Mezzocorona e Ora sono stazioni d’interscambio con la rete del trasporto pubblico locale e dei servizi ferroviari gestiti dalle due rispettive Provincie autonome. A Trento, Rovereto e Bolzano fermano poi i treni eurocity da e per Innsbruck e Monaco di Baviera.

I ricordi dell’alpino