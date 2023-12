Trenord, nuovi orari da domenica: modifiche legate ai cantieri in arrivo

Entrerà in vigore da domenica il nuovo orario di Trenord. La stagione invernale vedrà l’avvio anche di alcuni importanti lavori infrastrutturali che saranno portati avanti da Rfi, in particolare, per la Bergamasca, con il raddoppio della tratta Ponte San Pietro-Bergamo.

Da febbraio stop ai treni tra Ponte e Bergamo

In conseguenza dei lavori di raddoppio, come noto, dal prossimo 5 febbraio sarà sospesa la circolazione ferroviaria nella tratta Bergamo-Ponte San Pietro, percorsa dalle linee Milano-Carnate-Bergamo e Lecco-Bergamo, i cui treni arriveranno e partiranno da Ponte San Pietro.

Sulla Milano-Treviglio-Bergamo, alcune corse di rinforzo sul collegamento Milano Porta Garibaldi-Bergamo subiranno un posticipo di dieci minuti. In orario serale, saranno attivate due nuove corse: Bergamo 19,40-Milano Porta Garibaldi 20,40, e Bergamo 20,40-Milano Porta Garibaldi 21,40. Sulla Bergamo-Treviglio, per la riduzione di disponibilità della stazione di Bergamo, dal 10 dicembre sul collegamento non saranno effettuate sette corse di rinforzo, in partenza da Bergamo al minuto .50 e da Treviglio al minuto .38. Sarà attivato il nuovo treno Treviglio 5.37-Bergamo 6.07. Dal 5 febbraio, saranno soppresse tutte le corse di rinforzo; il servizio sulla linea diventerà orario.