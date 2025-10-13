Treviglio, accoltellato alla gola: grave 44enne. Caccia all’aggressore che è fuggito
I SOCCORSI. Lite finisce nel sangue. È successo intorno alle 20,20 di lunedì 13 ottobre.
Una lite finita nel sangue con un uomo, di 44 anni, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Treviglio. Mentre il suo aggressore è riuscito a fuggire e sono in corso indagini da parte dei carabinieri per cercare di risalire alla sua identità.
È successo ieri sera, verso le 20,20, all’incrocio tra le vie Abate Crippa e XX Settembre di Treviglio, dove si trova il Bar dell’Angolo. Una zona a ridosso della zona centrale della città della Bassa e dove si sono verificate già altre risse. Da quanto è stato possibile sapere la lite ha visto coinvolti due uomini di origine nordafricana. Nella colluttazione uno dei due uomini ha estratto un coltello ferendo gravemente l’altro, finito poi in ospedale. Alla lite avrebbero assistito anche alcuni avventori del bar e altri passanti. Ieri sono stati sentiti dai carabinieri della stazione di Treviglio, giunti sul posto. L’aggressore, al culmine della lite, ha colpito il 44enne alla gola con un coltello, quindi si è dato alla fuga.
