Treviglio, addio alla storica preside Maria Palchetti Mazza. Inventò i corsi per stranieri

Una vita per e nella cultura , in diverse sfaccettature: la scuola come docente e preside, la scrittrice, la fondatrice di un’associazione culturale, il giornalismo, la vita sociale cittadina a sostegno dei valori del bello e del buono , una protagonista in positivo.

Alla «Grossi» di Treviglio per 32 anni

Così si è svolta l’esistenza attiva della professoressa Maria Palchetti Mazza, 94 anni, spentasi nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 ottobre a Treviglio. Fiorentina di origine, classe 1930, dopo aver insegnato a Firenze e a Scanzorosciate, era arrivata a Treviglio nel 1958 con l’amato marito ingegner Carlo Mazza, sposato cinque anni prima. Docente di lettere, è stata preside a Cologno, Ghisalba, Spirano e infine alla «Grossi» di Treviglio, dove è rimasta in quel ruolo per 32 anni, stimatissima e benvoluta da tutti – dai ragazzi particolarmente e dagli insegnanti, gli uni e gli altri attratti dalla sua umanità e dalla profonda cultura – e dove ha istituito i primi corsi di alfabetizzazione per stranieri (novità assoluta per quei tempi), le 150 ore, i laboratori di musica e del legno, i corsi di pittura e l’apertura del Centro Eda per l’ascolto degli adulti. I funerali saranno celebrati mercoledì 16 ottobre, alle 15, in basilica.