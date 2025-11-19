Treviglio, arrestato un pericoloso latitante: in auto una mitragliatrice da guerra e droga
L’OPERAZIONE. Nel pomeriggio del 16 novembre, i carabinieri di Treviglio hanno arrestato un cittadino algerino di 32 anni, con precedenti penali e senza fissa dimora, destinatario di un decreto di latitanza emesso dal Tribunale di Civitavecchia dopo la sua evasione dagli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti.
Calcio
L’uomo è stato rintracciato a Calcio, località Cascina Motta Bassa, a bordo di una Fiat Croma insieme a una donna marocchina con precedenti. Durante il controllo, i militari hanno sequestrato un vero e proprio arsenale: una pistola mitragliatrice tipo «Uzi» senza matricola con caricatore e 18 cartucce calibro 9; circa 50 proiettili di vario calibro; 5.000 euro in contanti; 80 grammi di cocaina, 20 grammi di eroina, 55 grammi di hashish; un bilancino di precisione, passamontagna e materiale per il confezionamento della droga.
Indagini e custodia cautelare
Ulteriori perquisizioni in luoghi riconducibili all’indagato hanno confermato l’attività di spaccio. Su disposizione della Procura di Bergamo, il 32enne è stato portato al carcere di Bergamo e la custodia cautelare è stata confermata dal Gip. Le indagini, coordinate dalla Procura, proseguono per ricostruire eventuali complici e la rete di contatti collegata all’arsenale e alla droga sequestrati.
Controlli intensificati in provincia
L’arresto rientra nell’ambito dei controlli rafforzati dei carabinieri di Treviglio nelle zone della provincia maggiormente colpite da episodi di spaccio o reati predatori.
