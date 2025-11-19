Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 19 Novembre 2025

Treviglio, arrestato un pericoloso latitante: in auto una mitragliatrice da guerra e droga

L’OPERAZIONE. Nel pomeriggio del 16 novembre, i carabinieri di Treviglio hanno arrestato un cittadino algerino di 32 anni, con precedenti penali e senza fissa dimora, destinatario di un decreto di latitanza emesso dal Tribunale di Civitavecchia dopo la sua evasione dagli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Ia mitragliatrice, i soldi e la droga sequestrati a un algerino di 32 anni che era latitante e che i carabinieri di Treviglio hanno fermato a Calcio
Ia mitragliatrice, i soldi e la droga sequestrati a un algerino di 32 anni che era latitante e che i carabinieri di Treviglio hanno fermato a Calcio

Calcio

L’uomo è stato rintracciato a Calcio, località Cascina Motta Bassa, a bordo di una Fiat Croma insieme a una donna marocchina con precedenti. Durante il controllo, i militari hanno sequestrato un vero e proprio arsenale: una pistola mitragliatrice tipo «Uzi» senza matricola con caricatore e 18 cartucce calibro 9; circa 50 proiettili di vario calibro; 5.000 euro in contanti; 80 grammi di cocaina, 20 grammi di eroina, 55 grammi di hashish; un bilancino di precisione, passamontagna e materiale per il confezionamento della droga.

Indagini e custodia cautelare

Ulteriori perquisizioni in luoghi riconducibili all’indagato hanno confermato l’attività di spaccio. Su disposizione della Procura di Bergamo, il 32enne è stato portato al carcere di Bergamo e la custodia cautelare è stata confermata dal Gip. Le indagini, coordinate dalla Procura, proseguono per ricostruire eventuali complici e la rete di contatti collegata all’arsenale e alla droga sequestrati.

Controlli intensificati in provincia

L’arresto rientra nell’ambito dei controlli rafforzati dei carabinieri di Treviglio nelle zone della provincia maggiormente colpite da episodi di spaccio o reati predatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Bergamo
Calcio
Civitavecchia
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Carabinieri