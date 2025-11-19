Treviglio, arrestato un pericoloso latitante: in auto una mitragliatrice da guerra e droga

L’uomo è stato rintracciato a Calcio, località Cascina Motta Bassa, a bordo di una Fiat Croma insieme a una donna marocchina con precedenti. Durante il controllo, i militari hanno sequestrato un vero e proprio arsenale: una pistola mitragliatrice tipo «Uzi» senza matricola con caricatore e 18 cartucce calibro 9; circa 50 proiettili di vario calibro; 5.000 euro in contanti; 80 grammi di cocaina, 20 grammi di eroina, 55 grammi di hashish; un bilancino di precisione, passamontagna e materiale per il confezionamento della droga.

Indagini e custodia cautelare

Ulteriori perquisizioni in luoghi riconducibili all’indagato hanno confermato l’attività di spaccio. Su disposizione della Procura di Bergamo, il 32enne è stato portato al carcere di Bergamo e la custodia cautelare è stata confermata dal Gip. Le indagini, coordinate dalla Procura, proseguono per ricostruire eventuali complici e la rete di contatti collegata all’arsenale e alla droga sequestrati.