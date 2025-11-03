Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Lunedì 03 Novembre 2025

Treviglio, auto sfonda il cancello del parcheggio in piazza Setti - Video

DOMENICA SERA. Dalle prime ricostruzioni sarebbe proprio un incidente fortuito la causa del grave danno che ha interessato l’ingresso ai parcheggi e ai box privati del parcheggio che si trova nel cuore di Treviglio.

Diego Defendini
Diego Defendini

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il parcheggio di piazza Setti a Treviglio con l’ingresso sfondato
Il parcheggio di piazza Setti a Treviglio con l’ingresso sfondato

Perde il controllo dell’auto e sfonda la basculante che porta ai parcheggi privati di Piazza Setti. Dalle prime ricostruzioni sarebbe proprio un incidente fortuito la causa del grave danno che ha interessato l’ingresso ai parcheggi e ai box privati del parcheggio che si trova nel cuore di Treviglio. Il tutto si sarebbe verificato nella tarda serata tra domenica 2 e lunedì 3 novembre.

Il conducente di un’auto, imboccata la discesa che porta sia ai parcheggi pubblici che agli stalli privati, avrebbe perso il controllo del mezzo centrando in piano il cancello automatico che impedisce l’accesso ai parcheggi privati ai non autorizzati. Il danno è stato ingente, con il portellone in metallo letteralmente abbattuto. Danni anche alla cornice che fa da sostegno, all’impianto elettrico e alla fotocellula di apertura. Sul posto anche pezzi di carrozzeria dell’auto. Sulla vicenda indaga la Polizia locale di Treviglio. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Incidenti nei trasporti
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Trasporti
Diego Defendini