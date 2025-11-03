Treviglio, auto sfonda il cancello del parcheggio in piazza Setti - Video

Perde il controllo dell’auto e sfonda la basculante che porta ai parcheggi privati di Piazza Setti. Dalle prime ricostruzioni sarebbe proprio un incidente fortuito la causa del grave danno che ha interessato l’ingresso ai parcheggi e ai box privati del parcheggio che si trova nel cuore di Treviglio. Il tutto si sarebbe verificato nella tarda serata tra domenica 2 e lunedì 3 novembre.