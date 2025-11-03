Treviglio, auto sfonda il cancello del parcheggio in piazza Setti - Video
DOMENICA SERA. Dalle prime ricostruzioni sarebbe proprio un incidente fortuito la causa del grave danno che ha interessato l’ingresso ai parcheggi e ai box privati del parcheggio che si trova nel cuore di Treviglio.
Perde il controllo dell’auto e sfonda la basculante che porta ai parcheggi privati di Piazza Setti. Dalle prime ricostruzioni sarebbe proprio un incidente fortuito la causa del grave danno che ha interessato l’ingresso ai parcheggi e ai box privati del parcheggio che si trova nel cuore di Treviglio. Il tutto si sarebbe verificato nella tarda serata tra domenica 2 e lunedì 3 novembre.
Il conducente di un’auto, imboccata la discesa che porta sia ai parcheggi pubblici che agli stalli privati, avrebbe perso il controllo del mezzo centrando in piano il cancello automatico che impedisce l’accesso ai parcheggi privati ai non autorizzati. Il danno è stato ingente, con il portellone in metallo letteralmente abbattuto. Danni anche alla cornice che fa da sostegno, all’impianto elettrico e alla fotocellula di apertura. Sul posto anche pezzi di carrozzeria dell’auto. Sulla vicenda indaga la Polizia locale di Treviglio. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito.
