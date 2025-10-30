Treviglio, disturbo della quiete pubblica: chiusa per 5 giorni una gelateria del centro
IL PROVVEDIMENTO. La sanzione comminata dal questore di Bergamo dopo diverse segnalazioni di disturbo e problemi di sicurezza.
Treviglio
La Polizia di Stato e la Polizia Locale di Treviglio hanno dato esecuzione, nella giornata di mercoledì 30 ottobre, a un provvedimento di sospensione per cinque giorni della licenza di una gelateria nel pieno centro cittadino.
La misura è stata disposta dal Questore di Bergamo, a seguito di un’ attività istruttoria condotta dalla divisione polizia amministrativa della Questura, avviata dopo le segnalazioni del commissariato di Pubblica Sicurezza e della Polizia Locale di Treviglio.
Episodi di disturbo e criticità per l’ordine pubblico
Secondo quanto accertato, il provvedimento è stato adottato in relazione a diverse criticità legate all’ordine e alla sicurezza pubblica, nonché al disturbo della quiete.
La gelateria Ippococcolo di piazza Garibaldi, spiegano le forze dell’ordine, era stata in più occasioni teatro di episodi di rilievo penale e di situazioni di disordine, con la presenza di numerosi avventori, anche minorenni.
La sospensione è stata quindi disposta ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che consente la chiusura temporanea degli esercizi pubblici in caso di situazioni che possano compromettere la sicurezza dei cittadini.
Controlli rafforzati sul territorio
L’intervento, sottolinea la Questura, si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto delle irregolarità nei luoghi di aggregazione, con l’obiettivo di tutelare la legalità e garantire la sicurezza urbana.
Nei prossimi giorni sono previsti altri servizi straordinari di controllo del territorio, a conferma dell’impegno congiunto delle istituzioni nel presidio delle aree più sensibili e nella prevenzione dei comportamenti che possano turbare l’ordine pubblico.
