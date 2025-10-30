Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Giovedì 30 Ottobre 2025

Treviglio, disturbo della quiete pubblica: chiusa per 5 giorni una gelateria del centro

IL PROVVEDIMENTO. La sanzione comminata dal questore di Bergamo dopo diverse segnalazioni di disturbo e problemi di sicurezza.

Le auto di Polizia di Stato e Locale davanti alla gelateria Ippococcolo in piazza Garibaldi a Treviglio, chiusa per cinque giorni dopo diverse segnalazioni di disturbo della quiete pubblica
Le auto di Polizia di Stato e Locale davanti alla gelateria Ippococcolo in piazza Garibaldi a Treviglio, chiusa per cinque giorni dopo diverse segnalazioni di disturbo della quiete pubblica

Treviglio

La Polizia di Stato e la Polizia Locale di Treviglio hanno dato esecuzione, nella giornata di mercoledì 30 ottobre, a un provvedimento di sospensione per cinque giorni della licenza di una gelateria nel pieno centro cittadino.

La misura è stata disposta dal Questore di Bergamo, a seguito di un’ attività istruttoria condotta dalla divisione polizia amministrativa della Questura, avviata dopo le segnalazioni del commissariato di Pubblica Sicurezza e della Polizia Locale di Treviglio.

Episodi di disturbo e criticità per l’ordine pubblico

L’apposizione dell’ordinanza di chiusura sulla gelateria Ippococcolo di piazza Garibaldi a Treviglio
L’apposizione dell’ordinanza di chiusura sulla gelateria Ippococcolo di piazza Garibaldi a Treviglio

Secondo quanto accertato, il provvedimento è stato adottato in relazione a diverse criticità legate all’ordine e alla sicurezza pubblica, nonché al disturbo della quiete.

La gelateria Ippococcolo di piazza Garibaldi, spiegano le forze dell’ordine, era stata in più occasioni teatro di episodi di rilievo penale e di situazioni di disordine, con la presenza di numerosi avventori, anche minorenni.

La sospensione è stata quindi disposta ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che consente la chiusura temporanea degli esercizi pubblici in caso di situazioni che possano compromettere la sicurezza dei cittadini.

Controlli rafforzati sul territorio

L’intervento, sottolinea la Questura, si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto delle irregolarità nei luoghi di aggregazione, con l’obiettivo di tutelare la legalità e garantire la sicurezza urbana.

Nei prossimi giorni sono previsti altri servizi straordinari di controllo del territorio, a conferma dell’impegno congiunto delle istituzioni nel presidio delle aree più sensibili e nella prevenzione dei comportamenti che possano turbare l’ordine pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
giustizia
Sociale
Questioni sociali (generico)
Polizia di Stato
Polizia Locale