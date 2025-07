Treviglio, un milione per riqualificare 66 alloggi Aler e comunali

A Treviglio sono in arrivo nuovi interventi sull’edilizia pubblica, grazie ai fondi messi a disposizione da Regione Lombardia e Comune. L’Aler riceverà 500mila euro per riqualificare 66 appartamenti in via dei Mulini, Fattori, Jenner e del Bosco . I lavori prevedono il rifacimento interno degli alloggi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’installazione di 7 ascensori nei vani scala esistenti.

«Più qualità della vita per i residenti»

Interventi anche al Casale Cappuccini

Accanto agli alloggi Aler, il Casale Cappuccini, edificio comunale con 32 appartamenti, sarà oggetto di un restauro conservativo da 500mila euro: previsti il rifacimento dei ballatoi in legno e la sostituzione dei serramenti esterni. In aggiunta, il Comune investirà:

130mila euro per rifare le dorsali idriche e le linee gas;

270mila euro per adeguare impianti, abbattere barriere e riattare 8 alloggi in via XXIV Maggio.

«Lavoriamo per case più sicure, dignitose e sostenibili», ha detto il sindaco Imeri.