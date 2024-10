Treviglio, più di 500 ragazzi alle giornate dedicate alla sicurezza stradale

Due giornate interamente dedicate alla sicurezza stradale con un focus specifico sui giovani studenti, organizzate da A35 Brebemi-Aleatica, Comune di Treviglio la Polizia Stradale, si terranno oggi (14 ottobre) e domani nell’ambito del progetto «Andiamo sul sicuro – La sicurezza stradale per le nuove generazioni». L’obiettivo dell’evento è sensibilizzare i ragazzi delle scuole su tematiche cruciali come l’uso corretto della strada , la prevenzione degli incidenti e l’importanza di adottare comportamenti responsabili.

Oggi, lunedì 14 ottobre, nella piazza Cameroni di Treviglio, i circa 500 studenti degli Istituti Facchetti, Collegio Degli Angeli, De Amicis, Grossi e Salesiani Don Bosco partecipano ad attività pratiche e laboratori tematici, come l’uso delle cinture di sicurezza, la distrazione alla guida, la mobilità dolce e i rischi legati all’uso di alcol e droghe. La presenza del Pullman azzurro della Polizia stradale, un’aula multimediale itinerante, consente di avere un’esperienza formativa interattiva per sensibilizzare i giovani sulle regole fondamentali della sicurezza stradale.

«A35 Brebemi e Aleatica, che da sempre fanno della sicurezza uno dei loro valori fondanti, sono attive costantemente nella promozione di iniziative volte a ridurre il numero di vittime e feriti gravi sulle strade, in linea con gli obiettivi europei per il 2030 – dichiara Matteo Milanesi, direttore generale di A35 Brebemi –. Attraverso questi eventi che stiamo organizzando in questi mesi con i Comuni raggiunti dalla nostra autostrada, ci impegniamo a diffondere tra le giovani generazioni il concetto di “Approccio Sicuro”, un metodo che riconosce la vulnerabilità umana e si prefigge di costruire un sistema di trasporto sicuro per tutti».

«Il Comune di Treviglio è in prima linea su ogni progetto che unisce la sicurezza stradale e i giovani – afferma Juri Imeri, sindaco di Treviglio –. Vanno in questa direzione le attività nelle scuole della Polizia locale, la recente inaugurazione del parco tematico alla frazione Geromina, la realizzazione della Bicipolitana per incentivare la mobilità dolce e anche gli interventi concreti di messa in sicurezza e miglioramento che programmiamo ogni anno. Per questo abbiamo accolto subito con entusiasmo la proposta di aderire alla campagna Autostradafacendo, che coniuga l’educazione e la sensibilizzazione dei giovani alla testimonianza concreta di un investimento – quello della Brebemi – che si caratterizza per la sicurezza stradale».