Treviglio, sfreccia a 164 km/h ma non sfugge all’autovelox: multa da 1.100 euro

C’è anche un automobilista che sfrecciava a 164 chilometri orari, ben oltre il limite di 90, tra quelli che nei primi otto mesi di quest’anno sono stati «fotografati» dall’autovelox permanente di Treviglio, posto in via Bergamo, il tratto della ex statale 42. Una velocità che ha minato la sicurezza di chi guidava ma anche di coloro che percorrevano la strada in quel momento del pomeriggio di maggio. L’identità del trasgressore è però sconosciuta, essendo l’auto intestata a una multinazionale con sede a Milano: la società ha così pagato i 1.100 euro di multa, ma anche evitato di far decurtare i punti al suo dipendente, preferendo versare ulteriori 291 euro per omessa comunicazione dei dati del conducente, come consente la norma.

Controlli anche col telelaser

È il caso più eclatante tra quelli registrati non solo dall’autovelox ma anche dal telelaser che gli agenti della Polizia locale hanno utilizzato in più occasioni e vari punti della città. Complessivamente, tra postazioni fisse e mobili, le multe accertate dal primo dell’anno allo scorso 30 agosto sono state 1.203, con un incasso per ora di 101.600 euro. Il tratto della ex statale 42 del Tonale è quello dove più automobilisti hanno viaggiato oltre il limite dei 90 chilometri all’ora: le sanzioni emesse sono risultate infatti 1.167, l’equivalente di 96.500 euro. Non solo quel punto esterno al centro abitato ha indugiato i guidatori a schiacciare oltremodo l’acceleratore. Durante i controlli con le postazioni del telelaser, annunciati in anticipo, gli agenti si sono posizionati nelle vie centrali più trafficate cogliendo sul fatto 36 trasgressori, che procedevano a una velocità oltre il limite dei 50 chilometri orari: episodi che hanno consentito di accertare sul posto sanzioni per 5.100 euro e decurtare 144 punti patente.

Il comandante della polizia locale, Giovanni Vinciguerra, spiega: «Il sindaco di Treviglio ha dato specifiche direttive per far sì che gli automobilisti moderino la velocità, soprattutto nel centro abitato, poiché c’è sempre la possibilità che pedoni, bambini e velocipedi possano attraversare la strada con poca attenzione. Quindi è l’automobilista che deve avere maggiore prudenza, anche se rispetto allo scorso anno abbiamo registrato una maggiore disciplina, con le multe per eccesso di velocità in diminuzione».

Gli incidenti