Triplo blitz dei carabinieri: sequestrate bombe a mano

Un blitz in grande stile, in tre abitazioni dove vivono diverse famiglie nomadi, a Brembate, Trescore Balneario e Urgnano, è andato in scena dall’alba di venerdì 22 novembre ed è culminato con il sequestro di due bombe a mano nascoste in una legnaia. In azione i carabinieri del comando provinciale: sono stati visti in tutto una ventina di militari e anche i cani anti-esplosivo, utilizzati per perquisire le tre abitazioni. I controlli sono stati effettuati in contemporanea, con i carabinieri delle compagnie di Treviglio e Bergamo, i primi intervenuti a Urgnano e Brembate, paesi che ricadono sotto la loro giurisdizione, e i colleghi del capoluogo in azione a Trescore Balneario. I controlli hanno riguardato le abitazioni e le pertinenze. Bocche cucite da parte dell’Arma sull’accaduto.