Trovata l’arma del delitto di Pontirolo, oggi l’interrogatorio del 58enne

È stato il fiuto del cane per la ricerca di armi ed esplosivi del nucleo Cinofili di Casatenovo (Lecco) a trovare, nel tardo pomeriggio del 30 dicembre, la pistola Beretta semiautomatica calibro 6,35 con cui, sabato pomeriggio, sarebbe stato ucciso Roberto Guerrisi a Pontirolo. Cooper, pastore tedesco, mentre ormai il sole era calato, ha fiutato una traccia che l’ha portato nella strada dietro il capannone della Db Car.

Il cane «Cooper» con i Carabinieri

L’invio ai Ris di Parma

Ha guidato il suo conduttore sul retro del capannone dove, poco prima delle 18, la pistola è stata recuperata. Era nascosta, avvolta in un panno, nella canalina di una cabina elettrica in costruzione e aveva alcuni colpi nel caricatore. Ora sarà inviata ai Ris di Parma per l’analisi (dovranno stabilirne la provenienza e se sia stata usata per commettere altri reati) e la comparazione con i due bossoli ritrovati sulla scena del delitto, ma è molto probabile che sia l’arma impugnata da Rocco Modaffari, il 58enne di Boltiere in carcere da domenica con l’accusa di omicidio volontario. Dai Ris arriverà anche l’esito dello stub, che rileva tracce di polvere da sparo sulle mani e sui vestiti. L’autopsia sul corpo di Roberto Guerrisi, invece, non è ancora stata fissata. La salma è all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il luogo dell'omicidio di Roberto Guerrisi a Pontirolo Nuovo

L’autopsia da fissare

Il 42enne operaio della Tenaris Dalmine è stato colpito da un solo proiettile al volto, che sarebbe fuoriuscito dalla spalla sinistra, mentre un altro colpo ha sfiorato, ma non ferito, il fratello della vittima, Salvatore, che si trovava con lui di fronte al cancello della rivendita di auto. La Beretta di piccolo calibro non è denunciata e Modaffari, incensurato, non ha il porto d’armi così come nessuno degli altri familiari presenti sabato. I carabinieri del Nucleo investigativo di Treviglio e Bergamo, coordinati dal sostituto procuratore Giampiero Golluccio, ieri sono tornati in via Bergamo a Pontirolo certi di trovare l’arma: le telecamere della stessa ditta, che puntano verso il cancello, hanno ripreso la scena del delitto e nessuno è stato visto uscire dalla proprietà fino all’arrivo dei carabinieri. La pistola doveva essere ancora lì nei dintorni. Sono arrivati dopo pranzo, con il comandante della Compagnia di Treviglio Antonio Stanizzi, il nucleo Cinofili di Casatenovo, i carabinieri con i droni e i metal detector e anche i Vigili del fuoco di Treviglio e Dalmine che con l’autoscala sono saliti per guardare sui tetti.

I Vigili del fuoco sull’autoscala a Pontirolo Nuovo

(Foto di Cesni)

L’interrogatorio di Modaffari