Tutti pazzi per il tartufo nero alla sagra di Spirano: assaggi e gara con i cani

Al via sabato 7 ottobre la 12ª edizione della sagra del tartufo nero bergamasco a Spirano. Due giorni di vini, birra e l’immancabile tartufo in una festa del tutto nuova, come spiega il sindaco di Spirano, Yuri Grasselli: «Quest’anno abbiamo coinvolto anche il ristorante Rossera».La sagra è organizzata dall’Associazione tartufai bergamaschi e dal gruppo alpini spiranese in collaborazione col Comune. Anche per questa edizione la location è quella del PalaSpirà di via Sant’Antonio.