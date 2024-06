Ubriaco al volante travolse un 19enne: condannato a 5 anni e due mesi

Cinque anni e due mesi, oltre alla revoca della patente. A tanto è stato condannato il camionista di Mozzanica, finito prima ai domiciliari, poi a processo con l’accusa di aver investito con il suo Tir e ucciso Christian Poletto, il diciannovenne autista da poco al lavoro per Tanghetti Salotti, nel primo pomeriggio del 15 maggio dello scorso anno in via Circonvallazione ad Ospitaletto in provincia di Brescia.