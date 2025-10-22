Burger button
Cronaca / Pianura
Mercoledì 22 Ottobre 2025

Uccelli catturati con reti e richiami elettronici: scoperti due bracconieri a Palosco e Foresto

L’INTERVENTO. Operazioni della Polizia Provinciale a Palosco e Foresto Sparso: trovati pettirossi, capinere e merli catturati illegalmente. Per i responsabili scattano denunce e sequestri.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il materiale per la caccia sequestrato dalla Polizia provinciale di Bergamo
Il materiale per la caccia sequestrato dalla Polizia provinciale di Bergamo

La Polizia provinciale di Bergamo prosegue con determinazione l’attività di vigilanza e controllo sull’esercizio venatorio, avviata a fine settembre, intensificando la lotta al bracconaggio e alla cattura illegale di fauna selvatica. Due recenti interventi, a Palosco e Foresto Sparso, hanno portato a risultati significativi nella tutela dell’avifauna.

Palosco: abbattute specie protette

Durante un controllo nel territorio di Palosco, gli agenti hanno individuato un richiamo anomalo riconducibile a dispositivi elettromagnetici vietati. Dopo un appostamento, è stato scoperto un uomo del posto che esercitava attività venatoria illegale all’interno di un’area privata recintata, utilizzando un fucile con silenziatore e tre richiami acustici.

Nel capanno non autorizzato sono stati trovati numerosi bossoli e uccelli appartenenti a specie protette, tra cui pettirosso, codirosso e luì piccolo. Le perquisizioni successive hanno portato al sequestro di 200 cartucce, 24 uccelli conservati nel freezer e sei gabbie trappola. L’uomo è stato denunciato per uso di mezzi vietati, abbattimento di specie protette e omessa custodia di munizioni, oltre a sanzioni amministrative per oltre mille euro.

Foresto Sparso: rete di cattura abusiva

Nel secondo intervento, a Foresto Sparso, gli agenti hanno scoperto un impianto di cattura abusivo costituito da una rete di otto metri con all’interno quattro pettirossi e una capinera, alcuni già morti. L’autore è stato sorpreso in flagranza mentre recuperava gli uccelli catturati. La perquisizione ha portato al sequestro di altre sei reti, tre merli vivi detenuti irregolarmente e 192 cartucce non dichiarate. L’uomo è stato denunciato per uccellagione, detenzione illegale di munizioni e maltrattamento di animali, reato che prevede sanzioni da 5 a 30 mila euro.

Il commento del Comandante

«Per la Polizia provinciale rimane prerogativa principale il presidio del territorio - ha commentato il comandante Matteo Copia - operando con impegno e professionalità per la tutela della fauna selvatica, patrimonio dell’intera collettività».

