Urgnano, assalto con auto ariete al Credito Bergamasco: sfondata la porta d’ingresso e fatto saltare il bancomat

È il secondo assalto in pochi mesi al bancomat del Banco Bpm – Credito Bergamasco di Urgnano. Nella notte tra il 12 e il 13 settembre, poco dopo le 3, i residenti di viale delle Rimembranze, in pieno centro storico, sono stati svegliati da due boati: dalle prime testimonianze pare che la banda abbia sfondato la porta d’ingresso con un’auto ariete e fatto poi esplodere dall’interno lo sportello automatico installato sotto i portici di una palazzina a quattro piani, dove si affacciano anche due bar e un panificio. I ladri sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri di Treviglio, che stanno ora cercando di ricostruire i movimenti attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza.