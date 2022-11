Vandali a Cavernago, l’ultimatum del sindaco: «Presentatevi o scatta la denuncia»

È il bilancio dei raid vandalici che si sono susseguiti negli ultimi tre giorni nel territorio di Cavernago e si sono tradotti, in men che non si dica, in una serie di segnalazioni prese in carico direttamente dal sindaco Giuseppe Togni. Il quale ha poi lanciato un «ultimatum» rivolto alla banda composta da 7 ragazzi - si vedono nei filmati delle telecamere di sorveglianza - affinché riconoscano le proprie responsabilità ed evitare, così, una denuncia penale.



«Invitiamo tutti i genitori di Cavernago a mostrare questo messaggio ai loro figli - scrive il primo cittadino – cosicchè i responsabili dei danni possano farsi avanti spontaneamente e valutare insieme le conseguenze dei gesti. Nel caso non si facesse avanti nessuno entro 48 ore procederemo con regolare denuncia alle autorità competenti. Il senso di questo ultimatum – dice Togni – è proprio quello di invitare questi ragazzi a farsi avanti e riconoscere che quanto è stato fatto è sbagliato. Prima di procedere con una denuncia mi aspetto che gli autori di questi gesti vengano in municipio per discuterne col sottoscritto e, insieme, definire una punizione esemplare evitando, quindi, le conseguenze penali del caso».