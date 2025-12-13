Vandali in azione la notte di Santa Lucia a Romano - Le foto
IL CASO. Addobbi natalizi strappati, tavolini e sedie di un bar buttati a terra e sparsi per strada, fioriere e alberelli rovesciati e abbattuti.
Romano
Vandali in azione la notte di Santa Lucia nel centro storico di Romano, specie nelle vie Giovan Battista Rubini e via Colleoni sotto i portici della Misericordia. Danneggiati soprattutto alcuni negozi ed esercizi commerciali che avevano addobbato i locali per le festività, ma anche l’ arredo urbano comunale come sono le fioriere.
I colpevoli dei vandalismi sono un gruppo di ragazzi in corso di identificazione perché la zona è videosorvegliata. I giovani hanno strappato addobbi natalizi, ribaltato tavolini e sedie di un bar, rovesciato fioriere e alberelli.
Sono stati diversi cittadini a segnalare quanto accaduto. Identificati i responsabili, questi saranno chiamati a rispondere personalmente e legalmente dei danni provocati. L’amministrazione comunale ha condannato quanto avvenuto: «Non si tratta di ragazzate, ma di comportamenti che offendono l’intera comunità danneggiano il patrimonio pubblico e dimostrano una totale mancanza di rispetto verso la città e chi la vive ogni giorno».
© RIPRODUZIONE RISERVATA