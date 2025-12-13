Vandali in azione la notte di Santa Lucia a Romano - Le foto

Vandali in azione la notte di Santa Lucia nel centro storico di Romano, specie nelle vie Giovan Battista Rubini e via Colleoni sotto i portici della Misericordia. Danneggiati soprattutto alcuni negozi ed esercizi commerciali che avevano addobbato i locali per le festività, ma anche l’ arredo urbano comunale come sono le fioriere.

I colpevoli dei vandalismi sono un gruppo di ragazzi in corso di identificazione perché la zona è videosorvegliata. I giovani hanno strappato addobbi natalizi, ribaltato tavolini e sedie di un bar, rovesciato fioriere e alberelli.

Vandali in azione a Romano Tavolini presi di mira a Romano