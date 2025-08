Verdellino e Ciserano, controlli dei Carabinieri contro lo sfruttamento della prostituzione

I soggetti sono stati accompagnati presso la Compagnia di Treviglio per il fotosegnalamento e denunciati per soggiorno illegale e assenza di documenti validi. Durante l’operazione, sono stati inoltre sanzionati due clienti sorpresi in atteggiamenti inequivocabili con prostitute, in violazione dell’ordinanza comunale di Ciserano: le sanzioni ammontano a 1.000 euro complessivi.