Verdello, camper contro auto: sei feriti, due gravi

Sei persone, fra cui due bambini, sono rimaste ferite in uno scontro frontale fra un’auto e un camper domenica pomeriggio sull’ex statale del Tonale, poco fuori del centro abitato di Verdello, verso Arcene. La peggio è toccata alla conducente della vettura, una quarantaduenne di Brignano, che è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stata trasportata con l’eliambulanza del 118 di Milano. La donna è in pericolo di vita.