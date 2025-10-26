Violento schianto a Cologno, resta grave il 19enne

Trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, il ragazzo sta ancora affrontando la sua battaglia per la vita dopo aver subito due delicati interventi chirurgici.

Lo schianto

Il tutto è avvenuto attorno alle 12,30 di venerdì 24 ottobre quando il giovane, che solo il giorno prima aveva festeggiato i suoi 19 anni, si era messo in viaggio sulla sua Yamaha 300 per raggiungere alcuni parenti. Dopo un breve tratto di strada, all’altezza dello svincolo della Sp Ex SS 591 che conduce verso la “Porta Rocca” che da accesso al centro del paese, il ragazzo è stato coinvolto in un grave incidente stradale: dalla parte opposta, proveniente da Urgnano, una donna di 32 anni, anche lei residente in paese, ha svoltato in direzione del centro storico, tagliando così la strada al motociclista.

In elicottero a Milano

L’urto è stato terribile, con il giovane che dopo aver sbattuto contro l’auto, una Renault Twingo, è finito a terra. Le sue condizioni sono sembrate fin da subito gravi, tanto che sul posto, oltre a una ambulanza e un’automedica del personale del soccorso sanitario, è sopraggiunto anche un elisoccorso proveniente dal Papa Giovanni di Bergamo: il mezzo è atterrato in un’area poco distante dall’incidente.

Due interventi d’urgenza

Il ragazzo, che dalle prime informazioni pare non fosse cosciente e non respirava autonomamente, ha riportato diverse fratture alle ossa, una ferita all’altezza del collo e un trauma cranico, ed è stato condotto in ospedale a MIlano dove nella nottata ha subito un lungo intervento necessario per salvargli la vita a cui è seguito, nel pomeriggio di sabato 25, un secondo intervento.