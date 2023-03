Yana, la confessione dell’ex in carcere: «L’ho colpita, ma non volevo ucciderla»

Il delitto. Dumitru Stratan è in cella per il delitto di Yana Malaiko, 23enne ucraina che aveva abitato a Romano prima di trasferirsi con lui a Castiglione delle Stiviere. Dopo quasi due mesi di silenzio ha fornito la sua versione, che non convince gli inquirenti. Leggi l’approfondimento su L’Eco di Bergamo del 10 marzo.