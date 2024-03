Covid, un podcast per non dimenticare i 90 giorni più duri di Bergamo

I novanta giorni che hanno cambiato Bergamo per sempre: la redazione web de L’Eco di Bergamo ha realizzato un podcast in occasione della Giornata di ricordo delle vittime del Covid del 18 marzo. I giornalisti Elena Catalfamo e Roberto Vitali hanno ricostruito quello che accadde dal 23 febbraio 2020 al 4 maggio 2020 in Bergamasca attraverso le testimonianze audio di Bergamo Tv e le cronache raccolte dai colleghi e pubblicate sul quotidiano in quei mesi.

Dalle feste di Carnevale interrotte dal primo caso accertato di Covid all’ospedale di Alzano Lombardo, all’aumento impressionante dei casi, dall’attesa per la zona rossa alla costruzione dell’ospedale da campo degli Alpini. Una lunga catena di lutti ha attraversato la Valle Seriana, i comuni di Alzano e Nembro, ma anche tutta la Bergamasca: chi vive in questa città non può dimenticare il 18 marzo e l’immagine dei camion dell’Esercito con le bare delle vittime della pandemia trasportate nei cimiteri di mezza Italia, le pagine dei necrologi de L’Eco finite sul «New York Times», ma anche la grande capacità di resilienza e di forza dei bergamaschi.

Covid 2020, il racconto per immagini Nelle foto il dolore, la lotta, la speranza e il ricordo della pandemia a Bergamo. La foto gallery a cura di Emanuele Biava.

Dall’ospedale da campo in Fiera a Bergamo costruito dagli Alpini e dagli artigiani in dieci giorni, alla gara di solidarietà e sostegno messa in campo dal giornale insieme alla Caritas diocesana e Confindustria Bergamo per accogliere nei Covid hotel i malati che necessitavano di una lungo degenza, fino ai volontari raccolti dal comune di Bergamo per sostenere i più fragili. Colonna sonora di quei giorni «Rinascerò, rinascerai», la melodia di Roby Facchinetti e Stefano d’Orazio dei Pooh scritta per dare speranza e futuro a chi in quel momento non ne vedeva.

Covid a Bergamo, il racconto attraverso suoni e immagini. Video di Roberto Vitali

Nel podcast ci sono le parole di Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri di Bergamo che già il 25 febbraio parlava per la prima volta di pandemia, ci sono le testimonianze dei medici dell’ospedale Papa Giovanni (Luca Lorini e Marco Rizzi) che seppero infondere calma e sicurezza anche tra turni estenuanti in corsia. Ci sono le parole di Papa Francesco e del Vescovo Francesco Beschi, carezze e cura per chi viveva nelle case lutti, malattia e solitudine, l’invito a fare memoria e non dimenticare del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il podcast sarà ascoltabile da lunedì 18 marzo sulle principali piattaforme da Spotify e Spreaker.

La redazione web accompagna questo lavoro, nato per ricordare la pandemia a 4 anni di distanza, a una gallery fotografica realizzata da Emanuele Biava, un video di Roberto Vitali e la video testimonianza di don Matteo Cella, curato a Nembro e autore di un libro-testimonianza insieme all’ex sindaco Claudio Cancelli.