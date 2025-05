I simboli misteriosi incisi sulle pietre di Santa Maria Maggiore - Il podcast

Un breve percorso in Città Alta con Barbara Savà per scoprire in poche centinaia di metri segreti e misteri di alcuni edifici del borgo storico . Iniziamo dal retro della Basilica di Santa Maria Maggiore in Città Alta , avvicinandosi alle grosse pietre che costituiscono la base dell’edificio si possono intravvedere simboli e lettere indecifrabili e di origine misteriosa. Potrebbero essere segni apposti per definire l’esatto posizionamento delle materiali di costruzione, oppure il nome di chi aveva eseguito il lavoro.