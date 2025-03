Quando Garibaldi liberò Bergamo passando da una porta segreta- Il podcast

Ogni pietra in Città Alta è una storia da raccontare, con questa consapevolezza iniziamo a camminare da Colle Aperto per raccontarvi la storia di un luogo sconosciuto ai più, la quinta porta delle Mura , quella segreta, costruita per difendere il Castello di San Vigilio , ma resa celebre da Garibaldi e dai Mille che la usarono per entrare a Bergamo e liberarla dal controllo austriaco.