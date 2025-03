I palchi del Teatro Donizetti, dove si immaginava la Bergamo del futuro - Il podcast

Oggi andare a teatro significa vivere un’esperienza culturale, tra la fine del 700 e l’inizio dell’800, invece, era qualcosa di molto diverso. Innanzitutto era un luogo per pochi, ad appannaggio di nobili e alta borghesia e lo spettacolo proposto occupava solo una parte del tempo trascorso all’interno del teatro. Si beveva, si mangiava, si chiacchierava, il teatro era un luogo di socialità in cui si passavano molte ore e dove i personaggi più importanti di Bergamo si incontravano e discutevano anche di questioni politiche ed economiche, ci piace immaginare che proprio nei palchi possa essersi delineata la l’idea di città del futuro.

Il teatro Riccardi, nato da un abuso edilizio

I palchi venduti alle famiglie più importanti della città

Per recuperare parte dei soldi investiti nella costruzione, Riccardi vendette i palchi alle famiglie nobili e dell’alta borghesia cittadina gli Scotti, i Suardi e i Suardo, i Camozzi, i Belli, i Terzi, i Venier, i D’Amico Finardi ma anche i Pesenti, gli Agliardi, i Solari,i Guadalupi, i Monzini, i Pandini, i Vertova e i Rota e molti altri. Nessuno voleva rinunciare ad avere un posto in quello che si sarebbe presto trasformato il luogo d’élite della socialità bergamasca.

I proprietari dei plachi, i palchisti, disponevano dello spazio come se fosse una dépendance della propria abitazione, potevano scegliere arredi e complementi in modo da personalizzare lo spazio e ospitare amici e conoscenti.

Il Circolo dell’Unione e le feste nel teatro

Nacque alla fine dell’800 il Circolo dell’Unione, che riuniva tutti i propietari dei palchi e che diventò un luogo di aggregazione con bar e ristorante sempre accessibili ai soci anche quando non erano in programma spettacoli. Il Circolo possedeva anche quattro palchi. E poi si organizzavano feste, passata alla storia quella di beneficenza a favore della Croce Rossa che si teneva ogni anno e di cui si ricordano balli sfrenati fino all’alba.

Da teatro Riccardi a Donizetti nell’anno del centenario della nascita del compositore

