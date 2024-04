«Abbiamo perso nostra figlia. Il lago ci ha dato nuovi amici»

Una carezza a quel lago che ha sommerso le ultime speranze di ritrovare la figlia: Irena Lindl saluta il Sebino e lascia che le onde e il vento continuino a custodire quel drammatico segreto che dal 1° settembre scorso si è portato via il corpo della ventenne bavarese, caduta in acqua da un motoscafo su cui si trovava in compagnia della sorella e di altri sei amici. Neppure l’intervento di tre unità cinofile tedesche, con cani addestrati a riconoscere anche gli odori coperti dall’acqua, è servito per ritrovare Chiara: per cinque giorni, gli animali hanno segnalato varie zone in cui poteva trovarsi il corpo della giovane, ma le ricerche con sonar, robot a controllo remoto non hanno dato i risultati sperati. Così, lunedì 15 aprile dopo pranzo, Markus e Irena Lindl hanno saluto il lago e tutti i volontari: «Io e la mia famiglia – ha detto la donna – siamo profondamente grati ai volontari e alle persone del posto che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro affetto: saremo per sempre uniti a questo luogo: non abbiamo trovato Chiara, abbiamo trovato degli amici».