Accoltellato a Chinatown, due arresti per tentato omicidio

Due immigrati di origine cinese, regolari in Italia, sono stati tratti in arresto nella mattinata di mercoledì 11 gennaio dalla Squadra mobile della Questura per tentato omicidio: sono infatti accusati di aver accoltellato un loro connazionale il giorno di Pasquetta dell’anno scorso in un locale di Milano. Il ferito, 25 anni, era molto grave ed era stato operato al «Niguarda»: in seguito si era ripreso. Un complice invece, secondo l’Ansa, sarebbe ancora in fuga.

Le indagini della Squadra mobile di Milano hanno portato nella nostra provincia e i due presunti aggressori – l’accoltellatore e il complice – sono stati individuati e arrestati ieri mattina dalla polizia cittadina, uno in un ristorante cinese di via Angelo Mai, dove lavora, e l’altro nella sua abitazione di Castelli Calepio. Ora sono entrambi in carcere in via Gleno con l’accusa di rissa e tentato omicidio. L’aggressione il 10 aprile dello scorso anno all’interno di un ristorante di via Lomazzo a Milano, in zona Paolo Sarpi, la Chinatown del capoluogo lombardo: un agguato in piena regola all’ora di pranzo, mentre all’interno del ristorante «Houjie» erano seduti ai tavoli diversi commensali.