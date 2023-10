Accoltellò un collega, condannato a sei anni per tentato omicidio

È stato condannato a sei anni in abbreviato con l’accusa di tentato omicidio, un ucraino di 51 anni arrestato nella serata di sabato 15 ottobre 2022 a Costa Volpino dopo aver accoltellato un connazionale di 60 anni. L’episodio si era consumato all’interno di un appartamento nella zona del ponte Barcotto, che i due – operai in una ditta di carpenteria metallica di Darfo – condividevano. Futili i motivi della lite, pare per una sigaretta accesa, anche se nessuno dei due ricorda con precisione, visto che quella sera avevano entrambi abbondantemente bevuto.