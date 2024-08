Addio Marietta, leader generosa: la decana si è spenta a 104 anni

Amata da tutti

Marietta era amata e benvoluta da tutti non tanto per l’età, ma perché aveva una marcia in più. Lungo l’elenco dei suoi meriti. È stata un’attivissima collaboratrice della chiesa, anche nel ruolo di catechista, e della San Vincenzo: fino a novant’anni si è recata nelle Rsa a far visita agli anziani. Con gli amici Ginetta, Emma Capa ed Emilio, qualora richiesto, si recava gratuitamente nelle case a vestire i morti. Per 70 anni è stata una voce della Corale «Santa Cecilia». È stata una fondatrice della prima compagnia mista di cui era prima attrice insieme al primo attore e regista Emilio Foresti. Fino a novant’anni è andata anche in maschera. Con la sua dolcezza sapeva essere autorevole con i giovani. Era una leader che non aveva bisogno di ostentare la sua intelligenza e le sue capacità organizzative. Faceva parte del gruppo definito in modo spiritoso «Le ragazze del muretto over 80» che nella bella stagione si ritrovavano sul lungolago per una passeggiata e piacevoli conversazioni con cittadini e turisti.